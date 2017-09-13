Prenses Diana'nın eşyaları açık artırmada!

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20 yıl önce Paris'te feci bir trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın elbiseleri, mücevherleri, imzalı belgeleri ve fotoğraflarından oluşan 80 parça eşyası açık artırmayla satıldı. Eşyaların arasında düğün pastasının muhafaza edilmiş bir parçası bile vardı.