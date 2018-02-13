Birleşik Krallık Prensi Harry ve ABD’li aktris nişanlısı Meghan Markle’ın düğün günü olan 19 Mayıs’ta televizyonlarda reyting kapışması yaşanacağı iddia edildi. Çünkü çiftin, Windsor Kalesi’ndeki St. George’s Şapeli’nde yapılacak düğünü İngiltere FA Kupa Final maçıyla aynı tarihte gerçekleşecek.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ayrıca geleneksel olarak başkanı olduğu Futbol Birliği’nin final maçında şampiyon takıma kupayı takdim eden Prens William’ın da düğün için programını değiştirmesi gerekecek.

Çiftin nikâhını Canterbury Başpiskoposu Justin Welby kıyacak. Şapelin içinde düğünü 800 kişi izleyecek ki bu sayı Prens William ve Kate’in düğününden çok daha mütevazı. Düğün Düşes Kate’in doğumundan 1 ay sonra gerçekleşecek.

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