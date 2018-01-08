Ünlü ABD'li sunucu Oprah Winfrey'in çok yakın iki arkadaşının, Oprah'ın 2020 yılında yapılacak olan ABD başkanlık seçimlerinde başkan adayı olmayı düşündüğünü söylediği idda edildi.

KADINLARIN ARTIK KENDİ GÜÇLERİNİN FARKINDA OLMA ZAMANI GELDİ

Pazar akşamı Altın Küre ödüllerinde yaptığı sıradışı konuşmanın ardından, Winfrey'in aday olacağı iddaları daha da güçlendi. Winfrey yaptığı konuşmada "Yıllardır erkek egemenliğinin altında ezilen kadınların artık kendi güçlerinin farkında olma zamanı geldi" demişti.

NBC WİNFREY'İN BAŞKAN ADAYI OLACAĞIYLA İLGİLİ TWEET'İ SİLDİ

NBC'nin twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: " Dün Altın Küre Ödül Töreni sırasında Oprah Winfrey hakkında üçüncü parti bir NBC ajansı tarafından bir tweet atıldı. Atılan tweet sadece bir şakaydı ve siyasi bir anlamı yoktu. Bu yüzden bu tweet'i kaldırdık."

NBC tarafından silinen paylaşımda " Müstakbel başkanımıza saygı duymaktan başka yapacak birşey yok" denilmişti.

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