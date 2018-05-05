Preston North End - Burton Albion maç önü

Preston North End ve Burton Albion, 06 Mayıs 2018 Pazar günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:30. Preston North End 70 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Burton Albion 41 puanda ve 22. sırada. Preston North End son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Burton Albion son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 448 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Preston North End kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.75, Burton Albion sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Preston North End son haftadaki Burton Albion müsabasında 0-1 kazandı.

Burton Albion ise Preston North End maçında 0-1 yenildi.

Preston North End, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Preston North End, kendi sahasında 25 gol attı, 21 gol yedi.

Burton Albion ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Burton Albion, 18 gol atarken 36 gol yedi.