Preussen Munster - Sportfreunde Lotte maçı öncesi rakamlar

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. Preussen Munster, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Sportfreunde Lotte takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:30. Maç öncesi Preussen Munster 48 puanla 11. sırada, Sportfreunde Lotte 40 puanla 15. sırada bulunuyor. Preussen Munster, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sportfreunde Lotte, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 259 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Preussen Munster kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Sportfreunde Lotte sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Preussen Munster önceki hafta Regensburg mücadelesinde 0-1 yenildi.

Sportfreunde Lotte, Magdeburg karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Preussen Munster, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Preussen Munster, kendi sahasında 27 gol attı, 17 gol yedi.

Sportfreunde Lotte, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Sportfreunde Lotte, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 33 kez topu kendi kalesinde gördü.