Preveze Deniz Zaferi'nin 479'ncu yıl dönümü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türk denizciliğinin 936 yıllık şanlı tarihi boyunca bağrından çıkardığı Emir Çaka Bey, Barbaros Hayrettin Paşa, Kılıç Ali Paşa gibi büyük amiralleri ile Piri Reis, Ali Macar Reis gibi deniz haritacılığının evrensel öncüleri sayesinde, dünya denizcilik tarihine damgasını vurduğunu bildirdi.

Akar, yayınladığı mesajında, Preveze Deniz Zaferi'nin 479. yılı ve "Deniz Kuvvetleri Günü"nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Akar, büyük amiral Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Türk donanmasının, birleşik ve büyük bir Avrupa donanması karşısında, 27 Eylül 1538 tarihinde, dünya denizcilik tarihine altın harflerle yazılan parlak bir zafer kazanarak Akdeniz’i bir Türk gölü haline getirdiğini anımsattı.

Akdeniz'i çevresiyle, bölgesel ile küresel seyahat ve ticaret bakımından bir barış havzası haline getiren Preveze Deniz Zaferi'nin, dünya ve bölge barışına asırlar sürecek çok önemli katkılar sağladığını vurgulayan Akar, zaferin Türklerin denizci yetiştirmedeki kabiliyeti, savaşçı ruhu, yüksek cesaretinin en somut işaretlerinden biri olarak Türk denizcilik tarihindeki müstesna yerini aldığını ifade etti.

Akar, Türk denizciliğinin, 936 yıllık şanlı tarihi boyunca bağrından çıkardığı Emir Çaka Bey, Barbaros Hayrettin Paşa, Kılıç Ali Paşa gibi büyük amiralleri ile Piri Reis, Ali Macar Reis gibi deniz haritacılığının evrensel öncüleri sayesinde dünya denizcilik tarihine damgasını vurduğunu bildirdi. Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin asli unsurlarından Deniz Kuvvetlerinin, Karadeniz, Ege ile Akdeniz'de etkin ve caydırıcı bir güç olarak varlığını devam ettirirken, ulusal ve uluslararası yükümlülükleri kapsamında Atlantik'ten Hint Okyanusu'na kadar uzanan denizlerde de dost ve müttefikleri ile yakın iş birliği yaptığını belirtti. vurguladı.

"TAM YOL İLERİ SEYREDİYOR"

Denizlerdeki Türk alaka ve menfaatlerini, yurt içinde ve yurt dışında koruyan deniz kuvvetlerinin, sahip olduğu nitelikli insan gücü, eğitim alanındaki yatırımlar, ulusal savunma sanayine öncülük eden milli tasarım ve üretim faaliyetleri ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği "Mükemmel ve kadir bir donanmaya sahip olma" hedefine ulaşmak üzere, "tam yol ileri seyrettiğini" aktaran Akar, deniz kuvvetlerinin kahraman mensuplarının, milletçe alışık oldukları başarı ve zafer geleneğini, Preveze ruhu içinde sürdüreceklerinden asla şüphesi olmadığına işaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, şu değerlendirmede bulundu:

"Deniz kuvvetlerimizin fedakar mensuplarının, Preveze'de zafere ulaşan kahraman komutan ve leventlerden miras aldıkları inanç ve ruhla, yerli tasarım ve milli kaynaklarımızla üretilmiş, en modern deniz harp silah ve vasıtalarını, ateş gücü ve vuruş yetenekleri ile birleştirerek, atalarımızdan aldıkları şerefli sancağı daha da yükseklere taşıyacaklarına olan inancım tamdır. Bu tarihi günün yıl dönümü vesilesiyle, Preveze Zaferi'nin mimarı, Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa ve ebediyete intikal etmiş kahraman denizcilerimizi, başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere asil milletimizin ve ülkemizin bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal başta olmak üzere, deniz kuvvetlerimizin bugünkü seviyesine ulaşmasında emeği geçen fedakar mensuplarını ve onlara daima destek olan kıymetli aile fertlerini en içten duygularımla kutlar, kendilerine başarı ve esenlikler dilerim. Kahraman Türk leventleri, rüzgarınız sakin, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız açık olsun."

Genelkurmay