Samsunspor'da bugün için ödeme bekleyen oyuncular, yönetimden bir hamle gelmeyince protesto etme karar aldılar. Futbolcuların para almadan Ümraniye maçına gitmeyeceği öğrenilirken, Samsunspor'da Başkan Erkurt Tutu'nun futbolculara, yeni yıl öncesi ödeme sözü verdiği öğrenildi. Başkan Tutu'nun futbolculara bugün mesai saati bitimine kadar ödeme yapılacağını söylediği ancak bunun gerçekleşmediği, futbolcuların ödeme krizinin ardından aralarında toplantı yaparak, Ümraniye maçına gitmemek gibi şok bir karar aldığı öğrenildi.
Samsunspor'da bu gelişmenin ardından takımın İstanbul'a uçuş programı da değişti. Saat 10.00'da İstanbul'a gidip son idmanını bu kentte yapacağı açıklanan kafile, yarın saat 13.00'de Nuri Asan Tesisleri'nde çalışıp, akşam 18.45 uçağıyla İstanbul'a uçacak. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren olayı doğrularken, önemli açıklamalarda bulundu.
''O PARALAR FUTBOLCULARIN HAKKIYDI''
Futbolculara verilen sözün tutulmadığını doğrulayan Coşkun Zeren, "Futbolculara 3-4 aydır bir şey verilmedi. Son birkaç primleri de verilmemişti. Bugün verilecek, diye de söz verilmişti. Maçtan sonra herkes yılbaşı tatiline gidecek. İzinleri var. Çok abartılı bir rakam da verilmeyecekti. Son 1-2 maçın primi verilecekti. O da olmayınca üzüntülü bir durum meydana çıktı. İstanbul uçağına binilmeme kararı alındı. Takım, daha önceden ayarlanan sabah İstanbul uçağına binmeyecek. Öğlen tesislerde antrenman yapacaklar. Akşam 18.45 uçağıyla İstanbul'a gideceğiz. Yarın para yatıramazsak da takım İstanbul'a gidecektir. Bizi üzen nokta, işlerin bu duruma gelmesi. Bu duruma gelmeden çözülseydi daha güzel olacaktı. Çünkü çocuklar bu paraları almayı hak etmişlerdi. O konuda haklılar. Giresunspor maçının galibiyet primi ödenseydi bir sıkıntı olmayacaktı. Futbolcular bu zamana kadar oldukça hoşgörü gösterdiler. Şu anda çok zor durumda olan futbolcular var. Uzun bir süre para alamadılar. Primler ödenseydi tatile rahat gireceklerdi ve huzurlu olacaklardı. Yarın bu durumun telafi edilmesini umuyorum. Bir şekilde Ümraniyespor maçını oynayacağız. Hangi moralle ve nasıl oynayacağımız soru işareti ama öyle böyle oynayacağız" dedi.
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