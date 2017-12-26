Yeni yıla hazırlanan Kosova'da günlerdir süren süsleme çalışmalarıyla kent ışıl ışıl aydınlandı. İHA'nın haberine göre başkent Priştine ilk kez 1 milyon ışıkla aydınlatılırken, şehrin ana caddesi ışıl ışıl oldu. Priştine'nin trafiğe kapalı olan ana caddesinde ışık cümbüşü yaşandı.

Başkent Priştine'nin en popüler caddesi üzerinde adeta bir ışık şemsiyesi oluştu. Işık cümbüşünün keyfini çıkarmak için halk, şehrin ana caddesine akın etti.

Soğuk havaya rağmen akşam saatlerinde caddede çocuklarıyla birlikte tur atan Kosovalılar, doyasıya eğlendi. Kış tatili için memleketlerine gelen ve Avrupa ülkelerinde çalışan gurbetçiler de karşılaştıkları manzara karşısında heyecanlı anlar yaşadı.

Bir milyon ışıkla aydınlatılan şehrin ana caddesi, Avrupa'nın en büyük şehirlerinin ana caddeleriyle yarışır hale geldi.

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