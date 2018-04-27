Bollywood film yıldızı Priyanka Chopra, yılın düğünü olarak görülen Prens William ve nişanlısı Meghan Markle’ın düğününe davetli olduğunu açıkladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre US Weekly Dergisi’ne konuşan Chopra, düğünde ne giyeceğine ise henüz karar veremediğini söyledi.

Milyonların izleyeceği düğünde elbette güzel görünmek istediğini belirten Chopra, en son İngiltere’nin başkenti Londra’da kırmızı tulum ve onunla uyumlu ayakkabılar ve palto ile görüldü.

36 yaşındaki Hint sinema oyuncusu ve şarkıcı Chopra, ayrıca 2000 yılı Dünya Güzellik Yarışması birincisi.

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