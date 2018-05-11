Pro Vercelli - Ternana karşılaşma önü

İtalya Serie B maçında Pro Vercelli ile Ternana, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00. Maç öncesi Pro Vercelli 37 puanla 22. sırada, Ternana 37 puanla 21. sırada bulunuyor. Pro Vercelli, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Ternana, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 234 kodlu maçı oynayanlar; Pro Vercelli galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Ternana galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Pro Vercelli son hafta oynanan Frosinone maçında 2-0 kazandı.

Ternana, Ascoli karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Pro Vercelli, evinde 5 galibiyet, 8 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 26 gol yedi.

Ternana ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 6 beraberlik, 12 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ternana, 29 gol atarken 44 gol yedi.