Pro Vercelli - Venezia karşılaşma önü

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Pro Vercelli, 01 Mayıs 2018 Salı günü Venezia takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. 37 puanlı Pro Vercelli 22. sırada bulunuyor, Venezia 60 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Pro Vercelli, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Venezia son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 409. İddaa'da Pro Vercelli kazanır 2.70, berabere biter 2.70, Venezia kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Pro Vercelli son haftadaki Venezia müsabasında 1-0 kazandı.

Venezia ise Pro Vercelli karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Pro Vercelli, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Pro Vercelli, kendi sahasında 20 gol attı, 24 gol yedi.

Venezia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 10 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Venezia, 25 gol atarken 24 gol yedi.