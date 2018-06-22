HT Magazin'de yer alan habere göre, Tan Taşçı, ‘Emre Yücelen ile Stüdyo Sohbetleri’ne konuk oldu. Ünlü şarkıcı-prodüktör, müzik piyasasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Yapımcıysan çalıştığın yeni isimler karşına oturup şimdinin modası bir şarkı çıkarıp ‘Youtube’da bunu nasıl çok izletebiliriz? Radyolarda nasıl çaldırırız? Bazı programlara çıksak nasıl olur?’ diye soruyorlar. Tamam stratejiyi öğrenmişler ama şarkı nerede? Neyi sunuyorsun?” diyen Taşçı ekledi:

“Genç arkadaşlara ‘Önce şarkınıza odaklanın’ diyorum.” Türkiye’de özgün müziğin yolunu rap ve trap’in açtığını belirten Taşçı, bunun nedeniniyse şöyle özetledi:

“Özgürler. Sunarken, konuşurken, dilleri, edebiyatları... O sözlerdeki, müzikteki kaygısızlığı ve özgürlüğü hissettiğimiz için rap dinliyoruz. Tertemiz bir şey var orada. Platformlarında kendi içlerinde paylaşımcılar. İşbirlikleri yapıyorlar. Kimin ne izlendiği belli, kimse ondan bir şey çalma derdinde değil. O yüzden de bu müzik tercih ediliyor.”