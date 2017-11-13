Prof. Dr. Ahmet Ercan, Irak depremini değerlendirdi

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Irak'ta meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremle yerden 150 atom bombası gücünde bir gerginlik boşaldığını belirtip, kırık boyunca yerin 2 metre 40 santim yer değiştirdiğini söyledi. Prof. Dr. Ercan, depremin artçılarının 10 gün, etkisinin ise en az bir hafta süreceğini kaydetti.



DHA'nın haberine göre, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Irak'ın güneydoğusunda yer alan Süleymaniye ve Halepçe kentlerinin kesiştiği noktada meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Ercan, depremin artçılarının 10 gün, etkisinin ise en az bir hafta süreceğini kaydetti. Depremin Zağros kırığında, ters bir kırılma ile gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Ercan, şöyle dedi:



"Deprem Arap bindirme kuşağının Zağros kırığında, ters bir kırılmayla gerçekleşti. Zağros bindirme kırığı, sağ atımlı Kuzey Anadolu kırığının, güneydoğuya uzayan kuyruğu üzerinde yer alır. Bitlis-Zağros bindirme kuşağı, Türk toprakları içinde Hakkari, Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş'a doğru uzanır. Kırılmayı yaratan güç, Arap kalkanının kuzeye doğru (Anadolu'ya) yaklaşık yılda 2 santimetre hızla bindirmesinden kaynaklanmıştır. Depremin yerde yaklaşık oluşturduğu kırık boyu 40 ile 45 kilometredir. Deprem 30 saniye sürmüştür. Bu depremle yerden 150 atom bombası gücünde bir gerginlik boşalmıştır. Kırık boyunca yer 2 metre 40 santim yer değiştirmiştir. Depremin yıkım gücü 10'dur."

"ETKİ ALANI 200 KİLOMETRE ÇAPINDA"



Prof. Dr. Ercan, depremin dağlık kesimde meydana gelmesi ve yüksek sıklıkta sarsılan kayalık alan üzerindeki az katlı konutlarda 'çalkalanma' olmaması nedeniyle yıkımın az olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Ercan, "Depremin artçıları ilk 10 gün yoğun sürecektir. Bu depremin etki alanı 200 kilometre çaplı bir alandır. Bu alan içinde taşma düzeyine dek birikmiş gerginleri taşıyan kırıklar varsa, bu depremin etkisiyle buralarda yeni bir depremi tetikleyebilir. Yerin çekirdeğine dek sarsıntılar indiğinden, yer kabuğu mekik, şişme-büzülme, burkulma devinimi durumundadır. Türkiye için ivedi bir etkileşim beklenmez" diye konuştu.

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