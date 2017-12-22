İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sporcuların ve kas yapmak isteyenlerin kullandığı protein tozunun çok tehlikeli olduğunu söyledi.
"PROTEİN TOZLARI ÖLÜM SAÇIYOR"
Karatay, özellikle spor salonlarında insanlara önerilen protein tozlarının ölüm saçtığını, sağlıklı bir şekilde protein almanın birçok yolu olduğunu belirtti.
İHA'nın haberine göre; Karatay, en doğal ve en ucuz proteinin yumurta olduğunu anlattı. Yumurtada bulunan proteinin değil, sporcuların kullandığı protein tozunun zararlı olduğunu aktararak, "Yumurtanın beyazında 9 tane amino asit vardır. Esansiyel amino asitlerdir bunlar. Vücuda mutlaka girmesi lazım. Sarısında da omega 3, omega 6 vardır. Kolin denilen bir madde var ki; kolin beyinde uyarıcı dediğimiz en önemli kimyasallardan biri olan asetilkolinin ana maddesidir. Bunların doğal olarak vücuda girmesi lazım. Yumurta hiçbir zaman sarısıyla beyazıyla tehlikeli değildir. Zararlı olan protein tozudur" diye konuştu.
"YAĞ İLE PROTEİN DOĞAL OLACAK VE VÜCUDA BİRLİKTE GİRECEK"
İnsanların yumurtayı yanlış tükettiğine dikkati çeken Karatay, yağ ile proteinin vücuda birlikte girmesi gerektiğini söyledi. Karatay, "Ancak yumurta çok haşlandığı zaman, yumurta kavrulduğu zaman trans yağlar meydana geldiği için tehlikelidir. Çok haşladığımız zaman biliyorsunuz ki sarının etrafında yeşil bir şey olur. İşte o artık yumurta değil zaten. Ağzınıza attığınızda dağılır. O sarı tehlikelidir. Maalesef bugün bütün atletlere, bütün sporculara, gençlere vücut yapabilsinler diye yalnız yumurtanın beyazı verilmektedir. Çok tehlikelidir. Yumurtanın beyazını yemesinler. Atletlere, onları yetiştirenlere söylüyorum. Çünkü protein tamam, çok iyi. Vücuda protein girecek. Vücuda yağ girmezse, yani yumurtanın sarısıyla birlikte yağ girmezse, o proteinin vücuda zararı var. Onun için yağ ile protein doğal olacak ve vücuda birlikte girecek."
KALP KRİZİNE NEDEN OLABİLİR
Karatay, dünyada yapılan araştırmalar sonucunda protein tozunun tehlikeli olduğunun kanıtlandığını dile getirerek sözlerine şu şekilde devam etti: "Yapılan araştırmalar gösterdi ki; protein, yağ ile birlikte vücuda girdiği zaman proteinin vücutta kullanımını o yağ hızlandırıyor. Çok daha güçlendiriyor. Vücut yapanlara ve yaptıranlara söylüyorum. En tehlikelisi protein tozlarıdır. En tehlikelisi sporculara 'adale yapacağım' diye verilen protein tozlarıdır. Trans yağ doludur. Bundan tamamen uzaklaşmak lazım. Hatta ithalini bile yasaklamak lazım. Çünkü trans yağlar vücudu geliştiriyor diye spor salonlarında sunuluyor. Güya kontrol altında. Protein tozu adaleyi büyütüyor. Kalp de bir adale. Kalbi de büyütüyor. Onun için de kalp krizi geçiriyor genç yaşta sporcularımız.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.