Sakarya Büyükşehir Belediyesince Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen, "Dengeli Beslen Sağlıklı Yaşlan" konferansına katılan Karatay, 3 beyaz olarak bilinen un, tuz ve şekerden uzak durulması gerektiğini bildirdi.
AA'nın haberine göre; kanserin korkutulduğu kadar bir hastalık olmadığını belirten Karatay, "Kanser de grip olduğumuzdaki gibi vücutta bağışıklık sisteminin çöktüğünü gösterir. Bağışıklık sistemini güçlü tutarsak ne kanser oluruz ne de grip oluruz." dedi.
"KRİSTAL KAYA TUZU ÖMRÜ UZATIR"
Kaya tuzunun sağlık nedeni olduğunu anlatan Karatay, kaya tuzunun çok önemli bir mineral olduğunu, hiçbir kimyasal içermediğini ve hiçbir çevresel kirlenmeye maruz kalmadığını aktardı.
Türkiye'nin farklı yerlerinde tuz mağaralarının olduğunu ve buralardan saf kaya tuzu çıkarıldığını hatırlatan Karatay, "Kaya tuzu, bilinenin aksine tuz değildir ve de tansiyonu yükseltmez. İnsan vücudunun çalışması için 92 tane elemente ihtiyacımız vardır. Bu 92 mineralden 84'ü bozulmamış olarak kristal kaya tuzunda bulunur. Ömrü uzatır, dinçleşiriz, güç, kuvvet kazanırız. Özellikle ileri yaşlarda bunun eksikliği çok fazladır. Dengesizlik, uykusuzluk sebebidir. Bugün iki bin yaşındaki zeytin ağacı meyve veriyor çünkü kaya tuzuyla besleniyor" diye konuştu.
"GÜNDE 30-40 TANE ZEYTİN TÜKETİN" ÖNERİSİ
En sağlıklı meyvenin zeytin olduğunu ve günde 30-40 adet tüketilmesi gerektiğini dile getiren Karatay, soğuk sıkım zeytinyağının ömrü uzattığını, konik hastalıkları önleyip geçiştirdiğini ifade etti.
Karatay, laboratuvarda meme kanseri hücreleri yanına da soğuk sıkım zeytinyağı konulduğu zaman mikroskop altında kanser hücrelerini öldürdüğünü, üremelerini durdurduğunun görüldüğünü vurguladı.
"ZEYTİNYAĞI ANA SÜTÜNÜN AYNISIDIR"
Sağlıkla yaşlanma için her sabah bir kahve fincanı zeytinyağı içilmesini tavsiye eden Karatay, şunları kaydetti: "Zeytinyağı ana sütünün aynısıdır. Yüz gram ana sütünde ne varsa yüz gram soğuk sıkım zeytinyağında da o var. Küçüklere süt veriyorsak büyüklere de doğanın bize bahşettiği ana sütünü vereceğiz. Bir tek farkı vardır, ana sütünde hayvansal kollestrol vardır, zeytinyağında da ağaç olduğu için bitkisel kollestrol vardır. Kollestrol olmadan hayat olmaz. O halde altındır, altın suyudur. Zeytin ve zeytinyağı, altından daha değerlidir. Çünkü altın için insanlar asırlardan beri birbirini öldürüyor ama zeytin ve zeytinyağı da ana sütüdür, bize sağlığımızı, gençliğimiz bahşeder."
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