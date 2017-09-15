Prof. Dr. Erdal Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi'ne rektör vekili olarak atandı

DEÜ Rektörlüğü görevini 15 Ağustos 2016 tarihinde Prof.Dr. Mehmet Füzün'den devralan Prof. Dr. Adnan Kasman, hakkında yürütülün bir soruşturma kapsamında, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından, 'soruşturmanın selameti açısından' dün görevden alındı.
DHA'nın haberine göre; Kazman'ın görevden alınmasının ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili olarak Prof. Dr. Erdal Çelik atandı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik'in, göreve getirilmesinin ardından yaptığı yazılı açıklama şöyle:
"Benden önceki rektörlerimiz, yaptıkları çalışmalarla üniversitemizin gelişmesine önemli katkılarda bulundular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sonuçta bu bir bayrak yarışı ve bizler de Dokuz Eylül Üniversitesi'ni aldığımız noktadan daha da ileriye götürmek için gayret göstereceğiz. Rektör olarak bundan sonraki süreçte Ar-Ge ve inovasyona çalışmalarına ağırlık verecek; akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize her zaman destek olacağız. Daha önceki seçim sürecinde 'rektör adayı' olarak bazı vaatlerde bulunmuştuk. Şimdi bunları geliştirerek, üniversitemizde uygulamayı hedefliyoruz. Amacımız başta ülkemiz olmak üzere bilim dünyasına ve üniversitemize katkı sağlayacak çalışmalara imza atmak. Burada altını özellikle çizmek isterim ki; bizler yönetim sürecinde hiç kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklayacağız. El birliğiyle üniversitemizi güçlendirmeye ve 'Dokuz Eylül' markasını uluslararası alanda örnek hale getirmeye çabalayacağız. Bu gayretlerimizin de kısa sürede görüleceğini düşünüyoruz. Rektör seçimlerinde örAdnek olmaya dikkat ettim; bundan sonra da örnek bir Rektör olarak görevimi sürdüreceğim."
SEÇİMLERDE 5'İNCİ SIRADA YER ALMIŞTI
DEÜ Rektörlüğü için akademisyenlerin katılımıyla 2016 yılı Temmuz ayında yapılan seçimde; adaylardan Mühendislik Fakültesi'nden Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Halil Köse 361, Prof.Dr. Can Karaca 253, İşletme Fakültesi'nden Prof.Dr. Adnan Kasman 240, Prof.Dr. Mehmet Refik Mas 226, Prof.Dr. Erdal Çelik 139, Prof.Dr. Abidin Cenk Erdal 84 oy almıştı. Yapılan seçinde Prof.Dr. Erdal Çelik 5'inci sırada yer almıştı.
- Erdal Çelik
- İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi
- Adnan Kasman
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