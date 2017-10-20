Prof. Dr. Erkan İbiş: Deniz Baykal'ın makine desteği olmadan da solunumu mevcut

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören Eski Cumhuriyet Halk Partsi (CHP) Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

Erhan İbiş, "Durumu ciddiyetini koruyor, kötüye gidiş yok. Makine desteği olmadan da solunumu mevcut. Ödem çözülme sürecinde bunun tümümle çözülmesini bekleyemeyiz. Bu günleri aşacaktır. Kanama ortatadan kalkmış durumda. Ödem çözülme sürecinde. Deniz Beyin tedevilere vereceği cevap bunu belirleyecektir. Ama kısa zamanda olmayacağını belirteyim. Şuandaki bulgular stabil. Ani bir şey yok. (ilk operasyon olmasaydı daha iyiolurdu iddialarına yönelik) Uluslararası uzmanların verdiğ karara uyuyoruz. O protokolde bize bunu yapmamızı söylüyor. Bazıları uzman olabilir, bazıları alanında uzman olmayabişir. Her zaman birim doğrultusunda alınan kararı ve yöntemleri biz uygularız" dedi.

Deniz Balbay

erkan ibiş

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal