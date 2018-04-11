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Prof. Dr. Hasan Gönen kimdir? OGÜ Rektörü Hasan Gönen!

Osmangazi Üniversitesi'nde bir akademisyenin silahlı saldırısı sonucu 4 öğretim görevlisi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Osmangazi Üniversitesi rektörü Hasan Gönen istifa etti. Peki Prof. Dr. Hasan Gönen kimdir? OGÜ Rektörü Hasan Gönen neden istifa etti? İşte detaylar...

11.04.2018 - 11:44 | Güncelleme:

Osmangazi Üniversitesi'nde bir akademisyenin silahla 4 öğretim görevlisini öldürmesinin ardından, üniversitenin rektörü Hasan Gönen istifa etti. Peki Osmangazi Üniversitesi rektörü Hasan Gönen kimdir? İşte Hasan Gönen'in hayatı...

Prof. Dr. HASAN GÖNEN KİMDİR?

Hasan Gönen 01.10.1956 tarihinde Eskişehir'in Tonra Köyü'nde doğdu. İngilizce ve Almanca bilen Hasan Gönen, İnşaat Mühendisliği uzmanıdır.
Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanları

Lisans : Eskişehir Devlet Müh. Mim. Akademisi, 1977
Y.Lisans Hazırlık : Universitat Hannover, Almanya, 1978-1979 · Gesampthochschule Wuppertal, Almanya, 1979-1980
Yüksek Lisans : University of Southern California, 1983
Doktora : University of Southern California, 1983-1986(Dersler, yeterlilik ve tez çalışmaları)
Profesyonel Mühendis : University of Southern California, Civil Engineer
Doktora Tez Savunması : Anadolu Üniversitesi, 1989
Doçentlik : Anadolu Üniversitesi, 1992
Profesörlük : Osmangazi Üniversitesi, 1998

Bilimsel Çalışmaları

Bilimsel Yayınları (Doçentlik Sonrası)
Yurtdışı (SCI – Expanded) dergilerde yayımlanan yayınları; 5 adet
Yurtdışı bildiriler kitabında yayımlanan yayınları; 3 adet
Yurtiçi dergilerde yayımlanan yayınları; 8 adet
Yurtiçi bildiriler kitabında yayımlanan yayınları; 14 adet

Tez Danışmanlıkları

3 adet Doktora, 15 adet Yüksek Lisans Tez danışmanlığı

Desteklenen Araştırma Projeleri

Yarı Rijit Birleşimlerin Çerçeve Davranışına Etkisi (Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu, 1997)

Hakemlikler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fak. Dergisi
Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fak. Dergisi
Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fak. Dergisi

Akademik ve İdari Görevleri

Yapı Anabilim Dalı Başkanlığı, 1993-1995
Müh. Mim. Fak. Dergisi Editörler Kurulu Üyesi, 1993-1998
Osmangazi Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 1995-1996
Osmangazi Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, 1996-2008
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senato Üyeliği, 2005-2008

Üyesi Olduğu ve Görev Üstlendiği Ulusal ve Uluslar Arası Kuruluşlar

T.M.M.O.B. İnşaat Mühendisleri Odası , Eskişehir Şubesi
Türkiye Köprü ve İnşaat Cemiyeti (Merkezi İsviçre)
Eskişehir İli İstimlak Komisyonu Üyeliği (1993-1995)
Türk Yapısal Çelik Derneği – İSTANBUL
Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği – ANKARA
Türk Standartları Enstitüsü, Eskişehir Temsilciliği Belgelendirme Komisyonu Üyeliği (1993- )
Yapı Mekaniği Semineri 2001 ODTÜ-OGÜ İnşaat Müh. Bölümleri, Haziran 2001, Eskişehir, Düzenleme Kurulu Başkanlığı
Yapı Mekaniği Semineri 2002 ODTÜ-OGÜ İnşaat Müh. Bölümleri, Haziran 2002, Eskişehir, Düzenleme Kurulu Başkanlığı
Yapı Mekaniği Semineri 2003 ODTÜ-OGÜ İnşaat Müh. Bölümleri, Haziran 2003, Eskişehir, Düzenleme Kurulu Başkanlığı
Yapı Mekaniği Semineri 2004 ODTÜ-OGÜ İnşaat Müh. Bölümleri, Haziran 2004, Eskişehir, Düzenleme Kurulu Başkanlığı
Yapı Mekaniği Semineri 2005 ODTÜ-OGÜ İnşaat Müh. Bölümleri, Haziran 2005, Eskişehir, Düzenleme Kurulu Başkanlığı Yapı Mekaniği Semineri 2006 ODTÜ-OGÜ İnşaat Müh. Bölümleri, Haziran 2006, Eskişehir, Düzenleme Kurulu Başkanlığı

Üstlendiği Diğer Görevler

IDE Mühendislik Şirketi, Eskişehir; Statik-Betonarme Proje Mühendisliği, 1977-1978
Anadolu Üniversitesi Rektörlük (Statik, Betonarme ve Çelik Proje, İnşaat Kontrol ve Restorasyon ) Danışmanlığı, 1987-1993
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi' nden sonra 2000 (ikibin) den fazla hazırlanan teknik rapora katkı.
TEDAŞ, TEİAŞ, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve diğer kuruluşlara ve özel sektöre ait binaların yüzbin metrekareden fazla güçlendirme projelerinin hazırlanması ve inşaat sırasında kontrol hizmetlerine danışmanlık katkısı.

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