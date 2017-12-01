Prof. Dr. Haydar Baş imzalı ”Hoş geldin Atatürk” çıktı

"Hoş Geldin Atatürk" adlı eserinde gerçek Atatürk’ü ortaya koyduğunu dile getiren Haydar Baş, “Hoş Geldin Atatürk” adlı kitabıyla bütün ezberleri bozmayı hedefliyor. Atatürk hakkında bilinmeyen ve gizlenen gerçekler gün yüzüne çıkarma iddiasıyla çıkan kitap hakkında Haydar Baş “Çok uzun zamandır araştırıyorum. Çok sağlam kaynaklardan bu eseri oluşturdum. Çok farklı bir Atatürk kitabı yazdım.

Milletimizin gerçek Atatürk’ü bilmesi için, birlik ve beraberliğimizin temini için muhakkak okunması gereken bir eserdir” dedi.

Prof. Dr. Haydar Baş , “Doğmuş yaşamış bir Atatürk var. Ama topluma anlatılan Atatürk çok farklılaştırılmış. Biz de kitabımızın ismini “Hoş Geldin Atatürk” koyarak bu yaşayan Atatürk’ün topluma anlatılan Atatürk olmadığını ortaya koyduk. Atatürk yeniden doğuyor. ‘Hoş geldin Atatürk’, hayırlı uğurlu olsun ” diyor.