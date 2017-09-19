Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlhan Paşaoğlu (67) Ankara’daki evinde ölü bulundu. Prof. Paşaoğlu’nun intihar ettiği sanılırken, ünlü doktorun ailesine bir mektup bıraktığı ancak bu mektubun kaybolduğu yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. Gazete Habertürk'ün haberine göre 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in de kalp ameliyatını gerçekleştiren Paşaoğlu için Hacettepe Üniversitesi’nde ailesinin isteği üzerine tören düzenlenmediği öğrenildi.

ORGAN NAKLİ YÜKSEK KURULU ÜYESİYDİ

1950’de Kerkük’te doğan İlhan Paşaoğlu, 7 Kasım1995’den beri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Toraks ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yürütüyordu. Prof. Paşaoğlu, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı organizasyonunda bulunan Organ Nakli Yüksek Kurulu üyesiydi.

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Ahmet Necdet Sezer