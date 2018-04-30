Prof. Dr. Lütfi Akca, Çorum milletvekili aday adayı oldu

Su profesörü olan eski Orman ve Su İşleri Müsteşarı, Başbakanlık Başdanışmanı Prof. Dr. Lütfi Akca, Çorum milletvekili adaylığı için görevini bıraktı.

Akca, “Hükümetimizin Son 15 yılda yaptığı yatırımlar ile Çorum şehir merkezi, Alaca ve İskilip ilçelerine toplam yıllık 10 milyon metreküp içmesuyu temin ettik. Osmancık içmesuyu projesinde Dereboğazı Barajı inşaatı tamamlandı, arıtma tesisi ve isale hattı inşaatı ihale hazırlıkları yapılıyor. Çorum’da bu güne kadar 7 baraj ve 3 gölet inşa ettik, 14 adet sulama tesisi tamamlanmış olup, toplamda 160 bin dekar arazi sulamaya açıldı. Böylece çiftçilere yıllık 127 milyon TL’yi aşkın zirai gelir artışı sağlanmış oldu. Diğer taraftan 68 derenin ıslahı tamamlanarak Çorum’da taşkın zararlarına karşı vatandaşımızın can ve mal güvenliği güvence altına alındı” dedi.

Çorum’da 13 adet baraj, 2 adet gölet ve 9 adet sulama tesisinin de inşaat safhasında olduğunu belirten Prof. Dr. Lütfi Akça, ”Hizmete aldığımız Koçhisar Barajı ile 118.350 dekar araziyi sulayacağız. Ayrıca bu barajdan Çorum şehir merkezine yıllık 12 milyon m³, Alaca ilçesine de yıllık 2,5 milyon metreküp olmak üzere toplam 14,66 milyon m³ içme ve kullanma suyu temin edeceğiz.

Sulama ve enerji projesi olan Obruk Barajından inşşatı devam eden Dutludere Sulaması ile 70 bin dekar araziyi sulayacağız” dedi. Obruk HES sayesinde yıllık 473 milyon kilowatt.saat enerji ürettiklerini belirten Prof. Dr. Lütfi Akca, “Boğazkale Evci Barajı, Hatap Barajı, Bayat Kunduzlu Barajı ve İskilip Derekargın Barajı Çorum’a kazandırdığımız diğer barajlardır. İnşaat safhasındaki 13 baraj ve 2 gölet ile sulanan alanları arttıracak, vatandaşlarımızın kalkınmasını hızlandıracağız” şeklinde konuştu.

ÇORUM'A GELİR GETİRECEK PROJELER HAZIR

Milletvekili adaylığı ve bu yıl beklenen kuraklık ile ilgili soruları cevaplayan Akca, “Su, tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da öncelikli konulardan. Biz Son 15 yılda Çorum’da inşa edilen ve planlanan tesislerimizle Çorum’un sıkıntı yaşamaması için gerekli çalışmaları yaptık. Bundan sonraki süreçte diğer alanlarda da buna benzer çalışmaları daha yoğun şekilde Çorum Milletvekili olarak yürütmek üzere yola çıktık. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Çorumun; sanayisi, hayvancılık ve tarımı, kültür ve turizmi ile önemli ekonomik potansiyelleri olduğunu hatırlatan Akca, uzun yıllar üniversite ve bürokraside kazandığı deneyimle Çorum’un bu potansiyellerini katma değere dönüştürecek, yeni istihdam alanları açacak birçok projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

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