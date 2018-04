Sabancı Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş Akbank Yönetim Kurulu’na atandı. Prof. Dr. Demirtaş, Akbank üst yönetimi ile geleceğin bankacılığı konusunda yakın çalışma içinde olacak." denildi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş​ kimdir?

Özgür Demirtaş Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nün ardından, Boston College'da Finans alanında doktora çalışmalarını tamamlayarak doktor ünvanını kazandı. 2003 yılında Yardımcı Doçent ünvanını alarak Baruch College, City University of New York'ta göreve başlayan ve 30'un üzerinde akademik yayını bulunan Özgür Demirtaş, 2007 yılında Doçent Doktor ünvanını aldı. Tüm ana bilim dalları ve tüm fakülteler arasında öğretim alanında en iyi öğretim üyesi seçilerek Üstün Öğretim Madalyası almaya hak kazanan Özgür Demirtaş, araştırma alanında da Eugene M. Lang ve Marie Curie Reintegration grantlarını almaya hak kazandı. Boston College, CUNY ve NYU-Stern School of Business'da dersler vermiş ve 2012 yılında Sabancı Üniversitesi'ne Finans Kürsü başkanı olarak katıldı. 2014 yılından itibaren de, Sabancı Üniversitesi Finans Mükemmelliyet Merkezi'nin kurucu başkanı olarak çalışmalarını yürütüyor.