Gazete Habertürk yazarı Prof. Dr. Temel Yılmaz 19 Mayıs tarihinde köşesinde, Sağlık Bakanlığı ruhsatı olmadan diyabeti iyileştirme vaadiyle ilan veren ürünlerin satışını deşifre etmişti. Prof. Dr. Temel Yılmaz, yazısında Sağlık Bakanlığı ile birlikte Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na söz konusu ürünün satışının engellenmesiyle ilgili ne yapmayı düşündüklerini sormuştu.

Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Temel Yılmaz’ın köşesinde konuyu ele almasının ardından yaptığı açıklamada ilgili internet sitelerinin kapatılacağını ve sorumluları hakkında adli ve idari işlem başlatılacağını duyurdu.

PROF. DR. TEMEL YILMAZ’IN YAZISINDA NELER YER ALIYORDU?

Prof. Dr. Temel Yılmaz, Gazete Habertürk'teki köşesinde şu ifadelerle konuyu gündeme getirmişti:

“Birkaç gün önce internette bir ilan gördüm. 'Şeker hastalığından % 96 garanti kurtulun' yazıyordu. İlaç bir damla. Sabah ve akşam birer damla öneriyor.

Kendi internet sitesinde 3 milyon kutu sattığını iddia ediyor. Yaşamının üçte ikisini diyabetle geçirmiş bir hekim olarak “Böyle etkili ve bu kadar satışı yapılmış bir ilaçtan nasıl haberim olmaz” diye biraz da kendime kızarak konuyu araştırdım.

İlan, korsan bir ilan değil. Son dakika haberleri veren sitenin resmi ilanlar bölümünde yer alıyor. Bu site belli ki çok okunan bir site. İlan her 3-4 haberde bir verilerek gün boyu yayınlanıyor.

Sağlık Bakanlığı yetkililerine soruyorum: Böyle bir ürüne bakanlığınız tarafından verilmiş bir ruhsat var mıdır? Eğer yoksa resmi ruhsatlı ilacın bile reklamını yapmanın yasal olmadığı bu ülkede, Sağlık Bakanlığı ruhsatı olmayan bir ürünün diyabet gibi on milyon hastayı ilgilendiren bir hastalığı % 96 iyileştirme vaadiyle boy boy ilan verip hastaları kandırmasını nasıl engellemeyi düşünüyorsunuz?”

DİYABET TEDAVİSİNDE BİR SAHTECİLİK ÖRNEĞİ VE 3 BAKANLIĞA 3 SORU

SAĞLIK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

İşte bu ifadeler sonrasında Sağlık Bakanlığı’ndan yanıt geldi. Sağlık Bakanlığı’ndan gelen açıklamaya göre, konuyla ilgili harekete geçildi ve söz konusu internet siteleri kapatılacak. Ayrıca internet sitesi sahipleri hakkında adli ve idari işlemler de başlatılacak.

Sağlık Bakanlığı’nın gönderdiği bildirgede şu ifadeler yer alıyor:

“Sayın Prof. Dr. Temel Yılmaz

Habertürk Gazetesi Köşe Yazarı,

19 Mayıs 2018 tarihli “Diabet Tedavisinde Bir Sahtecilik Örneği ve 3 Bakanlığa Soru” başlıklı yazınızda “Sağlık Bakanlığı ruhsatı olmayan bir ürünün diyabet gibi 10 milyon hastayı ilgilendiren bir hastalığı yüzde 96 iyileştirme vaadiyle boy boy ilan verip hastaları kandırmasını nasıl engellemeyi düşünüyorsunuz?” sorusuna yer verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzun yaptığı incelemeye göre yazıda işaret edilen ürünün adı; Dialab’dır.

Aynı formda ve aynı sağlık beyanıyla internetten satışı yapılan bir başka ürün olan Diasin’e Kurumumuzca işlem yapılmış; yaklaşık 10 internet sitesine erişim engellenmiştir.

Dialab isimli ürün için de Kozmetik Denetim Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır.

Söz konusu internet siteleri kapatılacak, internet sitesi sahipleri hakkında adli ve idari işlemler başlatılacaktır.

Kurumumuzca 2017 yılında sağlık beyanıyla satış ve tanıtım yapan 3 bin 552 internet sitesine erişim tamamen engellenmiştir.

3 bin 372 internet sitesi ise reklamların aldatıcı ve yanıltıcı olması nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilmiştir. Ayrıca konu hakkında çeşitli internet sitelerine, kişi ve firmalara toplam 1.220.000 TL idari para cezası uygulanmış, Cumhuriyet Başsavcılıklarına toplam 98 adet suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bilgilerinize saygı ile sunar, sağlıklı günler dileriz.”