Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Prof. Dr. Sergio Canavero'nun gelmediği açıklandı.

Kafa nakli operasyonunun mimarı İtalyan Cerrah Prof. Dr. Sergio Canavero, Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte "kafa nakliyle yeni bir yaşam mümkün mü?" konusuyla ilgili bir konuşma yapacaktı.

Uçağı kaçırdığı için İstanbul'a gelemeyen Prof. Dr. Sergio Canavero’nun etkinlik kapsamında başka bir gün konuşma yapıp yapmayacağı bilinmiyor.

Tüm dünyanın merakla beklediği kafa nakliyle ilgili merak edilenleri anlatmak üzere Türkiye'ye davet edilen Canavero'nun gelememesi üzerine anons gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde kadavraya kafa nakli yapan Prof. Dr. Sergio Canavero, Çin’de 18 saat süren operasyonun ardından "Cansız bir beden üzerinde ilk kafa naklini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Beyin ölümü gerçekleşmiş insanlar kullanılarak beyin nakli yapılması artık kaçınılmaz” açıklamasında bulunmuştu.

Sergio Canavero

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Dünyanın ilk kafa nakli

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