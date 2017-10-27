Prof.Dr. Nejat Bozkurt şirketlerdeki 'hile'nin kitabını yazdı

Hile kavramı ekonomik olarak ele alındığında, bir çalışanın içinde bulunduğu işletmenin kaynaklarını ve varlıklarını kasıtlı olarak uygun olmayan bir biçimde kullanarak veya ele geçirerek haksız kazanç sağlaması olarak değerlendirilebilir.
Nejat Bozkurt da bu değişmez kavramdan yola çıkarak işletmelerdeki hata kavramının yanında hileyi de öğrencilerine anlatmaya başladı. Bozkurt yaptığı çalışmalar sonucunda Türkiye’de şirketler içinde yapılan hilelerin, yolsuzluklar ortaya çıkartılmadan kaldığını veya çoğunlukla kayıtlara geçmediğini fark etti.
Başta ABD olmak üzere birtakım Batı ülkelerinde çeşitli kişiler, kurumlar ve üniversiteler hile ile ilgili çok çeşitli araştırmalar yapıyor ve yayınlıyor. Hile konusunda dünyadaki en büyük meslek kuruluşu ise merkezi ABD'de bulunan Diplomalı Hile İncelemecileri Birliği. (The Association of Certified Fraud Examiner, ACFE ).
Uluslararası bir denetim şirketi olan PriceWaterhouse Coopers’ın 2001 yılında “Avrupa Ekonomik Suç Araştırma” raporuna göre 3400 firma arasında yapılan araştırmada tüm sektörlerde hile olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmaların sonucuna göre işletmelerde yapılan hilelerin boyutlarının kesinlikle ihmal edilemeyecek boyutlarda olduğunu belirten Nejat Bozkurt, "Kriz ortamındaki işletmelerde yapılan hileler giderek artmaktadır. Bu da ne yazık ki ciddi ve dikkate alınması gereken bir sonuçtur. Kriz ile boğuşan işletmelerin bir kısım kaynakları da özellikle çalışanları tarafından daha fazla eritilmektedir" yorumunu yapıyor.
Kitapta yer alan bilgilere göre farklı birçok hile türü olmasına karşın işletme odaklı yapılan hile türleri 5 sınıfta toplanabilir: Çalışan hileleri, yönetim hileleri, yatırım hileleri, satıcı hileleri, müşteri hileleri.
Birçok küçük veya büyük Türk şirketinin en çok kasa güvenliğine önem verdiğine dikkat çekilen kitapta, "Fakat yapılan araştırmalar göstermektedir ki en az zarar kasadan nakit hırsızlığı ile olmaktadır. Şirketler kasa güvenliğine dikkat etmeye çalışırken fatura veya stok hileleri ile daha büyük zararlara uğramaktadır." denildi.
Nejat Bozkurt kitabında işletmelerin karşılaştıkları hileler karşısında ne gibi önlemler almaları gerektiğini, bir hilekarın nasıl tanınacağıni, hilenin nasıl araştırılacağı ve önleneceğini de ayrıntılarıyla anlattı.
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