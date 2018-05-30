Progreso - Atenas maçı istatistikleri

Progreso ve Atenas, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü Uruguay Premier Lig Intermediate Turu Grup 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Progreso 4 puanla 4. sırada, Atenas 3 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Progreso, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Atenas, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 293. İddaa'da Progreso kazanır 1.75, berabere biter 3.10, Atenas kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Progreso son haftadaki Tacuarembo müsabasında 3-0 yenildi.

Atenas ise Rentistas maçında 2-2 berabere kaldı.

Progreso, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 3 gol yedi.

Atenas, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atenas 2 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.