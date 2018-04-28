Progreso - CA Penarol maçı istatistikleri

Progreso ve CA Penarol, 29 Nisan 2018 Pazar günü Uruguay Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. Progreso 15 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken CA Penarol 30 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Progreso, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. CA Penarol son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 632 kodlu maçı oynayanlar; Progreso galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, CA Penarol galibiyet oranı 0.00.

Progreso son hafta oynanan CA Penarol maçında 1-3 yenildi.

CA Penarol, Progreso karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Progreso, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 5 gol yedi.

CA Penarol ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. CA Penarol, 11 gol atarken 3 gol yedi.