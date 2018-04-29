Progreso - CA Penarol maçı istatistikleri

Uruguay Premier Lig Apertura maçında Progreso ile CA Penarol, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:30. 15 puanlı Progreso 10. sırada bulunuyor, CA Penarol 30 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Progreso, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. CA Penarol, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 632 kodlu maçı oynayanlar; Progreso galibiyet oranı 4.30, beraberlik oranı 3.30, CA Penarol galibiyet oranı 1.50.

Progreso önceki hafta CA Penarol mücadelesinde 1-3 yenildi.

CA Penarol, Progreso karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Progreso, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 5 gol yedi.

CA Penarol, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda CA Penarol 11 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.