Progreso - CA River Plate maçı rakamları

Progreso ve CA River Plate, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Uruguay Premier Lig Intermediate Turu Grup 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. 3 puanlı Progreso 4. sırada bulunuyor, CA River Plate 4 puana sahip ve 2. sırada. Progreso, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. CA River Plate, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 314. İddaa'da Progreso kazanır 2.10, berabere biter 3.10, CA River Plate kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Progreso önceki hafta CA Penarol mücadelesinde 1-0 yenildi.

CA River Plate ise Danubio maçında 1-1 berabere kaldı.

Progreso, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 3 gol yedi.

CA River Plate ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. CA River Plate, 2 gol atarken 8 gol yedi.