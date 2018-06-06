Progreso - Torque düellosu

Uruguay Premier Lig Intermediate Turu Grup 2 heyecanı devam ediyor. Progreso, 07 Haziran 2018 Perşembe günü Torque takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. 6 puanlı Progreso 4. sırada bulunuyor, Torque 10 puana sahip ve 1. sırada. Progreso, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Torque son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 517 kodlu maçı oynayanlar; Progreso galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Torque galibiyet oranı 0.00.

Progreso son haftadaki Tacuarembo müsabasında 3-0 yenildi.

Torque ise Cerrito karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Progreso, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 4 gol yedi.

Torque, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Torque, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.