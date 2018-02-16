Project Fi için, Google'ın dünya genelinde 170 ülkeyi kapsayan uluslararası operatör servisine verdiği isim diyebiliriz. Yakın zamana kadar 135 ülkenin dahil olduğu bu servise katılan ülkelerin sayısı dün itibarıyla 170'e yükseldi.

Project Fi sayesinde her ülkede her operatöre farklı fatura ve hizmet bedelleri ödemekten kurtuluyor ve sadece Google'a fatura öder hale geliyorsunuz. Google, servise dahil olan 170 ülkedeki operatörlerle anlaşma sağlayarak bu ülkelerde internet bağlantısı yoluyla kullanıcıların iletişim kurmasını sağlıyor.

İnternet devinin yaptığı açıklamaya göre, her ülkenin fiyatlandırması farklı olacak. Eğer Türkiye'de bu hizmeti almak isterseniz, Wi-Fi'nin bulunmadığı yerlerde dakikası 0,20$ olarak ücretlendirildiğini bilmelisiniz. Yüksek hızda arama yapmak isteyen kullanıcıların ise 1GB'lık veri için 10 dolar ödemeleri gerekiyor.

Bu projenin en güzel tarafı ise, mesajlaşmanın tamamen ücretsiz olması. Her ne kadar şu an için yerel operatörlere göre fiyatlar daha yüksek olsa da, uygulamanın yayılmasıyla birlikte fiyatların da daha makul seviyelere gelmesi muhtemel.