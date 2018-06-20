Proline’ın Türkiye konsorsiyum liderliğini üstlendiği ve AB ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada önde gelen havalimanlarında hizmete sunulması beklenen yeni nesil biyometrik otomatik geçiş kontrol sistemi projesi IDEA4SWIFT, 2018 ITEA Award of Excellence etkinliğinde Ticari Etki ve İnovasyon ödüllerine layık görüldü. Projede kullanılan çoklu biyometrik füzyon modeli ile insan faktöründen kaynaklı oluşması muhtemel hataların ortadan kaldırılması ve yolcuların geçişlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

EUREKA İnovasyon Günleri kapsamında Helsinki'de gerçekleşen 2018 ITEA etkinliğinde topluma en çok katkı sağlayan yenilikçi projeler ödüllendirildi. Güvenli ve akıllı şehir vizyonu ile hareket eden Türk teknoloji şirketi Proline’ın Türkiye konsorsiyum liderliği ile dünyanın önde gelen havalimanlarının güvenliğini artırmak ve yolcu geçişlerini hızlandırmak amacıyla geliştirilen otomatik geçiş kontrol sistemi IDEA4SWIFT projesi, sunduğu eşsiz güvenlik çözümüyle Ticari Etki ve İnovasyon dallarında iki ödülün birden sahibi oldu.

Üçü Türk, altısı Fransız olmak üzere toplam dokuz firmadan oluşan bir konsorsiyumun üstlendiği IDEA4SWIFT projesi, dünyada bir ilk olan çoklu biyometrik füzyon modeliyle havalimanlarındaki güvenliği neredeyse aşılması imkânsız hale getiriyor. Proje kapsamındaki devrimsel kontrol kapı tasarımı, çoklu biyometrik füzyon modeli ve pasaport kontrol noktalarında geçiş hızı açısından algoritmanın sağladığı verim, güvenliği artırmasının dışında işlemlerin daha hızlı tamamlanmasını sağlayarak yolcuların kimlik doğrulama süreçlerini iyileştirirken, seyahat kalitelerini de büyük oranda artırıyor. Daha güvenli ve hızlı bir kimlik doğrulama deneyimi sunan proje, getirmiş olduğu yenilikler ile iki ödüle birden layık görüldü.