Prometeon Türkiye hedef büyüttü

Pirelli marka ticari lastiklerinin üreticisi Prometeon Türkiye'nin 2017 yılını değerlendirmek ve 2018 yılı hedeflerini paylaşmak üzere düzenlediği toplantıda konuşan Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar CEO’su Alp Günvaran, 160 ülkede 7.300 çalışanı ve yaklaşık 1,2 milyar Euro cirosu bulunan Prometeon’un dünyanın endüstriyel ve ticari lastik odaklı tek şirketi olması ile diğer lastik üreticilerinden ayrıştığına ve bu konuda uzmanlaştığına değindi.

Günvaran, “Prometeon Türkiye, Prometeon dünyası içinde bir yönetim, üretim ve yetenek merkezi. Dünyadaki 4 ana bölgeden birinin yönetim üssü olarak bugün 75 ülkenin, 2 fabrikanın ve 3250 çalışanın sorumluluğunu üstleniyoruz. Öte yandan Prometeon’un dünyadaki 4 üretim tesisinden biri de Türkiye’de yer alıyor. Kocaeli’deki fabrikamız, 1960’ta kurulan ilk lastik fabrikası olması, Türkiye’deki ilk lastiği üretmesi ve sektörünün ilk Ar-Ge sertifikasına sahip olması gibi pek çok ilkle faaliyetlerini sürdürüyor. 800 bin adetlik yıllık üretim kapasitemizle ve 2000 çalışanımızla, ihracat gücümüzle ekonomiye ve istihdama sunduğumuz katkıdan gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

2017’de pazarın üzerinde büyüdüklerine değinen Günvaran “2017 sonunda %21’i aşan pazar payına ulaştık. Bu büyümede ürün ve hizmet yaklaşımımız büyük öneme sahip. Diğer yandan Türkiye ekonomisinin lokomotifi inşaat sektöründe yüzde 25, ön aks lastiklerde de yüzde 23 pazar payına ulaştık" dedi.

YENİ HEDEFLER

Gelecek dönem hedefleri hakkında da bilgi veren Günvaran “Önünüzdeki 5 yıla iddialı hedeflerle giriyoruz. Hedefimiz ürünlerimizle, hizmetlerimizle ve müşterilere sunduğumuz deneyimle pazar liderliği. Önümüzdeki dönemde portföyümüzü genişletecek ve markamıza yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Hedefimize ulaşmada özellikle filolara yönelik geliştirdiğimiz çözümler önemli rol oynayacak. 1,5 yıldır üzerinde çalıştığımız, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel olarak geliştirdiğimiz hizmetlerimizi ProTruck markası altında topladık. Amacımız premium marka Pirelli ticari lastiklerimizle beraber sunduğumuz hizmetlerle müşterilerin lastiklerinden en yüksek verimi almalarına destek olmak ve ana işlerine odaklanmalarını sağlamak” dedi.