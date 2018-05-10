Türk sinema tarihine damgasını vuran unutulmaz sanatçı Kemal Sunal’ın ‘Propaganda’ filmi, davalık oldu. Gazete Habertürk'te yer alan Hayati Arıgan imzalı habere göre; filmin gelirinin yüzde 10’unu alması konusunda sözleşme imzalayan Kemal Sunal’ın çocukları Ali ve Ezo ile eşi Gülderen Sunal, telif hakkı için Plato Film’e dava açtı. Mahkeme, Sunal’ın alacağı gelirin hesaplanması için dosyayı bilirkişiye yolladı. Bilirkişiler, 1 milyon 239 kişi tarafından izlenen ve 1 milyon 380 bin TL gişe hasılatı elde ettiği belirtilen filmin gelirinden Kemal Sunal’ın alacağının 15 bin TL olduğu yönünde rapor hazırladı.

YENİDEN BİLİRKİŞİ RAPORU

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmaya katılan Sunal Ailesi’nin avukatı Uğur Güven, “1.5 milyon kişinin izlediği filmde 14 bin 905 lira komik bir rakamdır” diyerek bilirkişi raporuna itiraz etti ve yeniden bilirkişi raporu alınmasını istedi. Güven, “Bilirkişi yapılan hesaplamada oranların hangi gerekçeyle ele alındığını çözmek mümkün değildir” dedi. Mahkeme, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yazı yazılarak DVD ve CD’lerden ne kadar hasılat elde edildiğinin belirlenmesine ve dosyanın yeniden bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.