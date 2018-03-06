ProPlan, hedef pazarlara MİPİM'den dokunacak

ProPlan Proje Yönetimi, MIPIM 2018 Fuarı’nda ana fuar binası P-1.K72 numaralı standında uluslararası yatırımcılarla bir araya gelmeye hazırlanıyor.
Uluslararası projelerin iş hacmindeki payını her yıl daha da artıran, projelerin gelişimini, tasarımını, planlamasını, yapımını, işletmesini ve değerlendirmesini sıfır hata ile yöneten ProPlan Proje Yönetimi, 13-16 Mart 2018 tarihleri arasında Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM 2018’e katılacak. ProPlan Proje Yönetimi, MIPIM’de Türkiye’yi temsil eden birkaç kuruluştan biri olacak.
100 ülke, 24.200 ziyaretçinin katılım gösterdiği MIPIM’de bu yıl T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki’nin değerli katılımıyla daha da güçlü bir Türkiye temsiliyeti gerçekleştirilecek.
MIPIM 2018’te dört gün boyunca yabancı yatırımcılarla buluşacak olan ProPlan Proje Yönetimi, ana fuar binası P-1.K72 numaralı standında yer alacak. ProPlan Proje Yönetimi; bu organizasyon aracılığıyla Avrupalı yatırımcılarla da bir araya gelme fırsatı yakalamış olacak.
"MIPIM, HEDEF PAZARLARA ULAŞMAMIZ AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR"
ProPlan’ı uluslararası arenaya yayılmış, birçok şubesi olan bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini belirten ProPlan Proje Yönetimi ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Özber, “Bu konuda fuarların çok olumlu katkısı olduğuna inanıyoruz.” dedi.
ProPlan’nın yurt dışında adını başarılarıyla duyurmuş bir firma olduğunu vurgulayan Özber, “Özellikle havalimanı projeleri ile Azerbaycan, Libya, Sudan, Umman, Türkmenistan’da hizmet verdik. Dubai’de ise danışmanlık hizmeti verdiğimiz iki tower projesi var. Hedefimiz, yurt dışında ağırlıklı Türki Cumhuriyetler, Rusya ve Ortadoğu’da daha fazla projede yer almak. Ağustos 2017’de Katarlı proje yönetim firması ASTAD ile yapmış olduğumuz mutabakat anlaşması doğrultusunda bu bölgede çok daha fazla projede hizmet verebileceğimize inanıyoruz. Afrika da firmamızın göz ardı etmediği hedef bölgeler arasında. MIPIM 2018, bu hedef pazarlara ulaşmamız açısından büyük önem taşıyor” diye konuştu.
Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM'de 9. kez yer alacaklarını vurgulayan Özber, “MIPIM, hem ülkemiz hem de firmamız açısından oldukça önemsediğimiz bir organizasyon. Ülkemizin burada temsil edilmesi tabi çok büyük önem taşıyor. Firmamız içinse uluslararası arenada yarışabilmek, vermiş olduğumuz hizmetleri global bir alana yayabilmek açısından MIPIM’de yer almanın katkısı yadsınamaz.” dedi.
100 ÜLKE 24 BİN ZİYARETÇİ
100 ülke, 24.200 ziyaretçinin katılım gösterdiği dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM’de bu yıl Türkiye Ana Oturumu, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki’nin yapacağı açılış konuşması ile başlayacak. “İpek Yolu; Türkiye'den Dünyaya Açılan Kapı...” başlığıyla gerçekleşecek olan oturum ile uluslararası katılımcılara yatırım potansiyelleri tanıtılacak.
T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın İstanbul Çadırı’nda gerçekleştireceği sunum da Türkiye’nin yatırım fırsatlarına dikkat çeken etkinliklerden biri olacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.