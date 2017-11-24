Prostat büyümesi tehlikeli midir? Prostat büyümesi nasıl önlenir?

Erkeklerin yaşam kalitesini olumsuz yönden etkileyen prostatın en sık görülen rahatsızlığı prostat büyümesi. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Muammer Kendirci, soğuk havaların prostatı tetiklediğini vurgulayarak dikkat edilmesi gereken püf noktaları açıkladı. Prof. Dr. Muammer Kendirci “Soğuktan mümkün olduğunca kaçının. İdrarınızı çok fazla bekletmeyin, uygun ortam varsa çok fazla sıkışmayı beklemeden idrarınızı boşaltın. Çay, kahve gibi kafeinli içecekleri özellikle akşam saatlerinde sınırlayın” dedi.
YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLİYOR
Erkekler fark etmese de 35’li yaşlardan itibaren prostat büyümeye başlıyor. Hemen hemen her erkekte prostat büyümesi olmasına rağmen, idrar yapma alışkanlığında bozulma herkeste olmayabilir. Olağan idrar yapma alışkanlığında, tutarlı değişiklikler ortaya çıktığında prostat büyümesi akla gelmelidir. İdrara sık çıkma, gece idrara kalkma, idrar yaparken sızı-yanma, idrarı hemen başlatamama, idrarın kesik-kesik gelmesi, incelmesi, saçılması, idrarı boşaltma süresinin uzaması, birden idrara sıkışma, bazen yetişmekte zorlanma gibi yakınmaları olanlarda prostat büyümesi değerlendirilmelidir. İdrar alışkanlığındaki bu tür bozulmalar erkeklerin yaşam kalitesini etkilemektedir.
SOĞUK HAVA PROSTATI TETİKLİYOR
Prostat büyümesi olan erkeklerin kış mevsiminde yakınmaları artar. Çünkü vücutta soğuktan en çok etkilenen organların başında prostat gelir. Soğuğa maruz kalma durumunda idrar yakınmalarında akut kötüleşmeler beklenebilir. Prostat büyümesi olan erkekler, özellikle kış döneminde bazı tedbirler alarak idrar şikayetlerini kontrol altına alabilirler.
PROSTAT BÜYÜMESİ OLANLARA TAVSİYELER
* İhtiyacınız kadar su için.
* Tüketeceğiniz suyu zamana yayın; bir seferde çok miktarlar yerine, aralıklı ve makul miktarlar tüketin.
* Özellikle akşam saatlerinde olmak üzere alkolü sınırlayın.
* Düzenli fiziksel egzersiz yapın.
* Yatmadan 2 saat öncesinde su içmeyi bırakın.
* Stresinizi azaltacak uğraşlara daha fazla zaman ayırın.
* Soğuk algınlığı ilaçları idrar yakınmalarını artırabilir; doktora danışmadan kullanmayın.
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