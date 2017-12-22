Protein, hücrenin büyümesini ve gelişmesini sağlar, vücudun tamiri ve kendini yenilemesi için gereklidir. Protein, hücreleri yenilediğinden vücudun proteine ihtiyacı vardır. Protein kasları güçlendirir, vücut direncini yükseltir, kansızlık sorununu çözer.

PROTEİN NE İŞE YARAR?

Vücut, proteinleri büyümek ve ve hasar gören kısımları onarmak için kullanır. Protein, saçların ve tırnakların sağlıklı uzaması için gereklidir. Sinir ve kas çalışmalarını koordine etmeye yardımcıdır, hücreleri onarır ve yeniler, vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan antikorlar üretir, vücuda enerji verir.

SPOR SONRASI NEDEN PROTEİN ALINMALI?

Yoğun yapılan sporun ardından vücut yediklerinden yeterince protein alamaz. Eğer yeterli miktarda protein alınamazsa bir süre sonra kaslarda yıpranma meydana gelebilir. Bu yüzden de sporcular spor sonrası protein tozu kullanır. Ancak protein tozu sadece kaslar için gerekli olan bir şey değildir. Protein tozları gerekli görüldüğünde belirli hastalıklarda da kullanılır.

PROTEİN TOZU ZARARLI MI?

Protein tozu, ilk 1950’li yıllarda vücut geliştirici Irvin P. Johnson tarafından yumurtayla yapılan bir ürün olarak ortaya çıktı. Vücut geliştirme yarışmaları ve kaslı oyunculara rağbet artınca besin takviyesi sektörünün büyüdüğü düşünülüyor. Protein tozu, bir ilaç olarak görülmemelidir ve bir uzmana danışmadan kesinlikle kullanılmamalıdır. Uzman tavsiyesi neticesinde protein kullanıyorsanız da doz aşımına dikkat etmelisiniz. Günlük dozdan fazlasını kullandığınız zaman vücudunuzda birtakım olumsuz belirtiler görebilirsiniz.

FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi)'ya göre; sadece ABD’de her yıl 50 bin kişi besin takviyelerine bağlı sağlık sorunları yaşıyor. Yapılan araştırmalar ise piyasada bilinen 15 çeşit protein tozunun ağır metaller içerdiğini gösteriyor.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DA UYARIYOR

Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da bireyleri protein kullanımıyla ilgili olarak uyarıyor. Bakanlık, bu ürünlerin, spor hocası ve diyetisyenlerin önerileri doğrultusunda kullanılması gerektiğini belirtilerek özellikle kısa sürede yoğun kas yapma beklentisi ile protein tozu kullanım miktarının artırılmaması gerektiğini bildirdi.

Bakanlık, söz konusu ürünlerin içerik denetimlerinde ilaç katkı maddesi tespit edilmediğini kaydederken, olumsuzluk tespit edilen ürünlerin yurtiçine girişine izin verilmediğini ifade etti. Yapılan denetimlerde içerik açısından mevzuata aykırı bir durum tespit edilemedi. Sporcu Gıdaları Tebliği’ne göre; sporcu gıdaları, sporcuların özel beslenme ihtiyaçlarının karşılanması ve performanslarının iyi düzeyde gösterilmesine yardım etmek için özel olarak formüle edilmiş gıdalar kapsamında yer alıyor. Söz konusu ürünü piyasaya arz eden işletmeler, bakanlıktan kayıt ve onay belgesi almak zorunda.

PROTEİN İÇEREN BESİNLER NELERDİR?

Tavuk, balık, süzme peynir, sığır eti, fıstık, tofu, barbunya, yumurta, yoğurt, fındık, badem, kabak çekirdeği, kuşkonmaz, muz, kepek ekmeği, brokoli, havuç, ıstakoz, süt, portakal, makarna, bezelye, yulaf, patates, karides, esmer pirinç, ıspanak.

PROF. CANAN KARATAY UYARDI: KULLANMAYIN, ÖLÜM SAÇIYOR!