Protokol trübününde gerginlik! Milletvekili Metin Gündoğdu ile görevliler arasında tartışma

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ankara Demirspor ile memleketinin takımı Yeni Orduspor maçını izlemeye, çocukları ve arkadaşları ile birlikte gitti. DHA'nın haberine göre; Maç öncesinde yanına gelen protokol görevlisi, Gündoğdu'ya 18 yaşından küçük çocukların protokol trübününe girmesinin yasak olduğunu söyledi. Bunun üzerine görevliler ile Gündoğdu arasında tartışma başladı. İlk tepki Gündoğdu'nun arkadaşlarından geldi. Protokol görevlisinin etrafı sarıldı. Tartışma uzayınca Gündoğdu görevlinin üzerine yürüdü.

GERGİNLİK STADYUM KORİDORLARINA DA TAŞINDI

Trübünde yaşanan gerginlik stadyum koridorlarına da taşındı. Bu sırada protokol görevlisinin darp edildiği de kameralara yansıdı. Olay polisin araya girmesiyle son buldu.