Prysmian Group General Cable hisselerini satın aldı

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri olan Prysmian Group, 2011 yılında Prysmian ve Draka firmaları arasında gerçekleşen birleşmenin ardından, 2017 yılında da önemli bir birleşmeye imza atıyor. Prysmian Group ve General Cable Corporation firmaları arasında başlayan birleşme süreci kapsamında, Prysmian Group General Cable firmasını, hisse başına nakit 30 dolar ödeyerek satın alacak.

Prysmian S.p.A. ve General Cable Corporation firmalarının Yönetim Kurulları tarafından oybirliğiyle onaylanan; borçları ve tüm yükümlülükleri dahil olmak üzere, toplam değeri 3 milyar $ olarak belirlenen bu işlemin, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.

Bu birleşme ile ilgili olarak, Prysmian Group CEO’su Valerio Battista “General Cable’ın devralınması, hem Prysmian Group için bir kilometre taşı niteliğinde hem de hissedarlarımız ve müşterilerimiz için değer yaratan stratejik ve eşsiz bir fırsat. Dünya kablo sektörünün en iyi firmalarından ikisinin birleşmesiyle birlikte, Kuzey Amerika’daki varlığımızı güçlendirirken, Avrupa ve Güney Amerika’da da konumumuzu pekiştireceğiz.” dedi.

General Cable Başkanı ve CEO’su Michael T. McDonnell ise şöyle konuştu: “İdeal bir stratejik uyumu ortaya koyan bu birleşme, sektörün gelecekteki fırsat ve zorluklarını karşılamak için iyi bir konumda bulunmamızı sağlıyor. Birlikte, dünya kablo sektörüne çok güçlü bir ürün ve hizmet yelpazesi ile inovatif çözümler sunabileceğiz. Prysmian Group ile General Cable’ın ortak bir vizyona ve benzer değerler üzerine inşa edilmiş son derece uyumlu kültürlere sahip olmaları çok önemli.”