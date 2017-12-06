Prysmian Group General Cable hisselerini satın aldı

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri olan Prysmian Group, 2011 yılında Prysmian ve Draka firmaları arasında gerçekleşen birleşmenin ardından, 2017 yılında da önemli bir birleşmeye imza atıyor. Prysmian Group ve General Cable Corporation firmaları arasında başlayan birleşme süreci kapsamında, Prysmian Group General Cable firmasını, hisse başına nakit 30 dolar ödeyerek satın alacak.
Prysmian S.p.A. ve General Cable Corporation firmalarının Yönetim Kurulları tarafından oybirliğiyle onaylanan; borçları ve tüm yükümlülükleri dahil olmak üzere, toplam değeri 3 milyar $ olarak belirlenen bu işlemin, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.
Bu birleşme ile ilgili olarak, Prysmian Group CEO’su Valerio Battista “General Cable’ın devralınması, hem Prysmian Group için bir kilometre taşı niteliğinde hem de hissedarlarımız ve müşterilerimiz için değer yaratan stratejik ve eşsiz bir fırsat. Dünya kablo sektörünün en iyi firmalarından ikisinin birleşmesiyle birlikte, Kuzey Amerika’daki varlığımızı güçlendirirken, Avrupa ve Güney Amerika’da da konumumuzu pekiştireceğiz.” dedi.
General Cable Başkanı ve CEO’su Michael T. McDonnell ise şöyle konuştu: “İdeal bir stratejik uyumu ortaya koyan bu birleşme, sektörün gelecekteki fırsat ve zorluklarını karşılamak için iyi bir konumda bulunmamızı sağlıyor. Birlikte, dünya kablo sektörüne çok güçlü bir ürün ve hizmet yelpazesi ile inovatif çözümler sunabileceğiz. Prysmian Group ile General Cable’ın ortak bir vizyona ve benzer değerler üzerine inşa edilmiş son derece uyumlu kültürlere sahip olmaları çok önemli.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.