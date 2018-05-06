PS Kemi - Hjk Helsinki maçı heyecanı

Finlandiya Veikkausliiga maçında PS Kemi ile Hjk Helsinki, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi PS Kemi 3 puanla 12. sırada, Hjk Helsinki 13 puanla 2. sırada bulunuyor. PS Kemi, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Hjk Helsinki son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 616 kodlu maçta; İddaa oynayanlar PS Kemi kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Hjk Helsinki sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

PS Kemi son haftadaki KuPS Kuopio müsabasında 1-3 yenildi.

Hjk Helsinki, RoPS karşılaşmaında 2-3 yenildi.

PS Kemi, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. PS Kemi, kendi sahasında 4 gol attı, 7 gol yedi.

Hjk Helsinki ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hjk Helsinki, 4 gol atarken 1 gol yedi.