PS Kemi - IFK Mariehamn maçı ne zaman?

Finlandiya Veikkausliiga maçında PS Kemi ile IFK Mariehamn, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. 3 puanlı PS Kemi 10. sırada bulunuyor, IFK Mariehamn 1 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi PS Kemi, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. IFK Mariehamn son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 571. İddaa'da PS Kemi kazanır 2.90, berabere biter 3.00, IFK Mariehamn kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

PS Kemi önceki hafta KuPS Kuopio mücadelesinde 1-3 yenildi.

IFK Mariehamn ise Ilves karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan PS Kemi, 2 gol attı ve 4 gol yedi.

IFK Mariehamn, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. IFK Mariehamn, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.