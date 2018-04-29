PS Kemi - IFK Mariehamn maçı ne zaman?

Finlandiya Veikkausliiga maçında PS Kemi ile IFK Mariehamn, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. PS Kemi 3 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken IFK Mariehamn 1 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi PS Kemi, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. IFK Mariehamn, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 571 kodlu maçı oynayanlar; PS Kemi galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.00, IFK Mariehamn galibiyet oranı 1.90. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

PS Kemi son hafta oynanan KuPS Kuopio maçında 1-3 yenildi.

IFK Mariehamn ise Ilves karşılaşmasında 0-1 yenildi.

PS Kemi, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 4 gol yedi.

IFK Mariehamn, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda IFK Mariehamn 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.