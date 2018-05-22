PS Kemi - Ilves maçı öncesi rakamlar

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. PS Kemi, 22 Mayıs 2018 Salı günü Ilves takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:30. Maç öncesi PS Kemi 4 puanla 12. sırada, Ilves 12 puanla 6. sırada bulunuyor. PS Kemi, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Ilves, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 404 kodlu maçta; İddaa oynayanlar PS Kemi kazanırsa 3.50, beraberlik çıkarsa 3.00, Ilves sahadan galip ayrılırsa 1.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

PS Kemi son hafta oynanan KuPS Kuopio maçında 1-3 yenildi.

Ilves, IFK Mariehamn karşılaşmaında 0-1 kazandı.

PS Kemi, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. PS Kemi, kendi sahasında 7 gol attı, 11 gol yedi.

Ilves ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ilves, 3 gol atarken 8 gol yedi.