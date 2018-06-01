PS Kemi - Lahti maçı ne zaman?

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. PS Kemi, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Lahti takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 7 puanlı PS Kemi 11. sırada bulunuyor, Lahti 19 puana sahip ve 4. sırada. PS Kemi son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Lahti, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 213. İddaa'da PS Kemi kazanır 3.75, berabere biter 3.20, Lahti kazanır 1.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

PS Kemi önceki hafta KuPS Kuopio mücadelesinde 1-3 yenildi.

Lahti ise HIFK Helsinki karşılaşmasında 2-1 kazandı.

PS Kemi, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 13 gol yedi.

Lahti ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lahti, 5 gol atarken 5 gol yedi.