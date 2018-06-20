PS Kemi - RoPS maç önü

Finlandiya Veikkausliiga maçında PS Kemi ile RoPS, 21 Haziran 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:30. Maç öncesi PS Kemi 11 puanla 11. sırada, RoPS 27 puanla 2. sırada bulunuyor. PS Kemi son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. RoPS, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 443 kodlu maçı oynayanlar; PS Kemi galibiyet oranı 3.10, beraberlik oranı 3.00, RoPS galibiyet oranı 1.85. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

PS Kemi önceki hafta KuPS Kuopio mücadelesinde 1-3 yenildi.

RoPS, Hjk Helsinki karşılaşmaında 2-3 kazandı.

PS Kemi, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. PS Kemi, kendi sahasında 8 gol attı, 13 gol yedi.

RoPS ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. RoPS, 8 gol atarken 5 gol yedi.