PS Kemi - SJK Seinajoki maçı öncesi rakamlar

Finlandiya Veikkausliiga maçında PS Kemi ile SJK Seinajoki, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:30. PS Kemi 8 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken SJK Seinajoki 12 puanda ve 9. sırada. PS Kemi, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. SJK Seinajoki son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 205. İddaa'da PS Kemi kazanır 3.60, berabere biter 3.20, SJK Seinajoki kazanır 1.65 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

PS Kemi son hafta oynanan KuPS Kuopio maçında 1-3 yenildi.

SJK Seinajoki ise Inter Turku maçında 5-0 kazandı.

PS Kemi, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 13 gol yedi.

SJK Seinajoki, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. SJK Seinajoki, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.