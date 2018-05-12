PS Kemi - TPS Turku maçı öncesi rakamlar

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. PS Kemi, 13 Mayıs 2018 Pazar günü TPS Turku takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:30. Maç öncesi PS Kemi 3 puanla 12. sırada, TPS Turku 4 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi PS Kemi, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. TPS Turku, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 489 kodlu maçta; İddaa oynayanlar PS Kemi kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 3.10, TPS Turku sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

PS Kemi son haftadaki EIF Ekenas müsabasında 1-0 yenildi.

TPS Turku ise Jyvaskyla JK maçında 0-3 kazandı.

PS Kemi, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. PS Kemi, kendi sahasında 5 gol attı, 9 gol yedi.

TPS Turku, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda TPS Turku 6 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.