Fransa Kupası'nda PSG, Guingamp'ı konuk etti.

21'de Rabiot ve 25'te Deaux'nun kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçen PSG, 33. dakikada Marcus Thuram'ın penaltıdan attığı gole engel olamayınca ilk yarı 2-1 sona erdi.

PSG 64. dakikada Pastore'yle farkı yeniden ikiye çıkarsa da, konuk ekip yine penaltıdan N'Gbakoto ile skoru 3-2 yaptı.

Başkent ekibi 89. dakikada Marquinhos'un golüyle skoru belirledi. 4-2 kazanan PSG, Fransa Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

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