PSG: 4 - Nantes: 1 | MAÇ SONUCU

Ligin 13. hafta mücadelesinde lider PSG, Parc des Princes Stadı'nda sezonun istikrarlı ekiplerinden Nantes'ı ağırladı.

PSG, 38. dakikada Edinson Cavani, 42. dakikada ise Angel Di Maria'nın golleriyle soyunma odasına 2-0 üstünlükle girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip Nantes, 60. dakikada Prejuce Nakoulma'nın ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Kalan bölümlerde oyunun üstünlüğünü tekrar ele alan PSG, 65. dakikada Javier Pastore, 79. dakikada ise Cavani ile yeniden fileleri havalandırdı ve mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 35'e çıkaran PSG, i̇ki̇nci̇ sıradaki̇ Monaco i̇le arasındaki̇ puan farkını 6'ya çıkararak li̇derli̇k koltuğunda oturmaya devam etti̇. Nantes ise 23 puanla 5'inci sırada kaldı.