PSG - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Paris Saint-Germain - Barcelona

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Paris Saint-Germain, evinde Bayern Münih'i konuk ediyor. Grupta 3'er puanla yer alan iki takım da birbirlerine üstünlük kurabilmek için galibiyet arayacak. Peki PSG - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 21:45'te başlayacak. İspanyol hakem Mateu Lahoz'un düdük çalacağı karşılaşmada Pau Cebrian Devis ve Javier Rodriguez yardımcı hakem görevinde bulunacak.

Özellikle Şampiyonlar Ligi'ni takip eden futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği zorlu karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım şimdiye kadar 6 kere karşılaştı ve bu maçlarda 4 kere PSG, 2 kere Bayern Münih kazandı.

İki takım arasında oynanan son karşılaşma 18 Ekim 2000 tarihindeydi ve bu maçı Bayern Münih evinde 2-0 kazandı.

Bayern Münih, Paris Saint-Germain ile karşılaştığı son 3 deplasman maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İki takım arasında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 6 maçta beraberlik olmadı.

PSG, evinde oynadığı son 43 Avrupa karşılaşmasında yalnızca 1 kere kaybetti.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasındaki son 26 maçın 21'ini kazandı.

PSG, oynadığı son 5 maçta 15 gol attı, kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta 12 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

PSG, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

EN GOLCÜ İSİMLER (Şampiyonlar Ligi)

PSG: Edinson Cavani (2 gol), Kylian Mbappe, Neymar (1'er gol)

Bayern Münih: Thiago Alcantara, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski (1'er gol)

SON MAÇ KADROLARI

PSG: Alphonse Areola, Marquinhos, Thiago Silva, Dani Alves, Layvin Kurzawa, Adrien Rabiot, Thiago Motta, Marco Verratti, Neymar, Edinson Cavani, Kylian Mbappe

Bayern Münih: Manuel Neuer, Javi Martinez, Niklas Süle, Rafinha, Joshua Kimmich, Corentin Tolisso, Thiago Alcantara, James Rodriguez, Arjen Robben, Franck Ribery, Robert Lewandowski

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