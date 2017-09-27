PSG - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Paris Saint-Germain - Barcelona

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Paris Saint-Germain, evinde Bayern Münih'i konuk ediyor. Grupta 3'er puanla yer alan iki takım da birbirlerine üstünlük kurabilmek için galibiyet arayacak. Peki PSG - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?
PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 21:45'te başlayacak. İspanyol hakem Mateu Lahoz'un düdük çalacağı karşılaşmada Pau Cebrian Devis ve Javier Rodriguez yardımcı hakem görevinde bulunacak.
Özellikle Şampiyonlar Ligi'ni takip eden futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği zorlu karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
- İki takım şimdiye kadar 6 kere karşılaştı ve bu maçlarda 4 kere PSG, 2 kere Bayern Münih kazandı.
- İki takım arasında oynanan son karşılaşma 18 Ekim 2000 tarihindeydi ve bu maçı Bayern Münih evinde 2-0 kazandı.
- Bayern Münih, Paris Saint-Germain ile karşılaştığı son 3 deplasman maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
- İki takım arasında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 6 maçta beraberlik olmadı.
- PSG, evinde oynadığı son 43 Avrupa karşılaşmasında yalnızca 1 kere kaybetti.
- Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasındaki son 26 maçın 21'ini kazandı.
- PSG, oynadığı son 5 maçta 15 gol attı, kalesinde yalnızca 1 gol gördü.
- Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta 12 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.
- PSG, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
- Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
EN GOLCÜ İSİMLER (Şampiyonlar Ligi)
PSG: Edinson Cavani (2 gol), Kylian Mbappe, Neymar (1'er gol)
Bayern Münih: Thiago Alcantara, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski (1'er gol)
SON MAÇ KADROLARI
PSG: Alphonse Areola, Marquinhos, Thiago Silva, Dani Alves, Layvin Kurzawa, Adrien Rabiot, Thiago Motta, Marco Verratti, Neymar, Edinson Cavani, Kylian Mbappe
Bayern Münih: Manuel Neuer, Javi Martinez, Niklas Süle, Rafinha, Joshua Kimmich, Corentin Tolisso, Thiago Alcantara, James Rodriguez, Arjen Robben, Franck Ribery, Robert Lewandowski
- BAyern Münih
- psg
- Paris Saint Germain
- hangi kanalda
- saat kaçta
- şampiyonlar ligi
- uefa
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.